В Госавтоинспекции прокомментировали видео с ребенком за рулем автомобиля

СЕГОДНЯ 20:09 2019-11-19T20:36:53+03:00

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Шокирующее видео из Татарстана облетело российский сегмент интернета. На кадрах шестилетний мальчик, сидя на коленях у матери, управляет автомобилем и в какой-то момент даже разгоняет его до 130 километров в час.

По словам заместителя начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД РФ Сергея Хранцкевича, теперь 28-летней жительнице Набережных Челнов грозит административная ответственность - штраф до 3 тысяч рублей. Также ее можно привлечь по статье о неприятии мер по обеспечению безопасности детей.

"Учитывая, что у нее это не первый случай (ранее женщину уже ловили за управлением автомобиля с трехмесячным ребенком на руках - прим. ред), вообще удивительно. Человек постоянно идет на нарушение закона, а значит что-то не в порядке", - сказал полковник полиции в эфире программы "Россия в движения" Радио "Комсомольская правда".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/744820" frameborder="0"></iframe> В Госавтоинспекции прокомментировали шокирующее видео с шестилетним ребенком за рулем автомобиля.Жительница Тарастана дала сыну разогнаться до 130 километров в час и заявила, что в будущем не планирует его ограничивать. Теперь ей грозит адмнистративный штраф. Ведущие программы "Россия в движении" считают, что такого наказания недостаточно

"Это беспрецедентный момент", - поддержала его ведущая Наталья Агре. И тут же посетовала на нехватку инструментов привлечения таких матерей к ответственности.

"Инструменты есть, и ответственность есть, но, к сожалению, она не совсем такая как нам хотелось бы", - поправил ее гость студии.

"КП-Казань" писала, что сама виновница скандала к ситуации относится спокойно и призывает ее "не судить".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/744288" frameborder="0"></iframe> Многодетная мать из Татарстана посадила 6-летнего сына за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU