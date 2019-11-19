2019-11-19T23:13:48+03:00
Звезды

«Понятия не имею»: Боярский опроверг информацию о смертельном ДТП

СМИ сообщили, что автомобиль артиста попал в аварию
Елена АКИМОВА
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Михаил Боярский совсем недавно заявил, что покидает сцену, а теперь новости про аварию...Михаил Боярский совсем недавно заявил, что покидает сцену, а теперь новости про аварию...Фото: Илья СМИРНОВ
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Михаил Боярский опроверг новости о ДТП, которые появились в СМИ 19 ноября. Издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в Приморском районе Санкт-Петербурга произошла авария. Mercedes с теми же регистрационными номерами, что у Михаила Боярского, сбил насмерть человека, после чего водитель скрылся с места ДТП.

Российский актер заверил, что впервые слышит о происшествии.

- Я понятию не имею об этом (об аварии — прим. ред.). Я сейчас на концерте, — пояснил телеканалу «360» Михаил Боярский.

Пока не ясно имел ли место факт аварии, по предварительным данным, все случилось на улице Оптиков, 4.

Ранее Михаил Боярский огорошил поклонников неожиданной новостью: он решил уйти со сцены. Звезда фильмов «Гардемарины, вперед!» и «Д'Артаньян и три мушкетера» рассказал, что уже давно мечтает о спокойной жизни обычного пенсионера. Такой, чтобы можно было расслабиться и всего себя посвятить семье.

Сын актера уверен, что отец не решится на такой поступок.

- Я знаю, что это не так. Не могу представить, откуда эта новость пошла, - комментирует Сергей Боярский. – Никаких таких планов, объективных причин или заявлений не было. У них в конце декабря выходит новый спектакль. Его премьера состоится в дни празднования его юбилея. Уверен, что этот спектакль они будут играть долгие годы. Так, как это было с предыдущими работами

ИСТОЧНИК KP.RU

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