2019-11-20T04:37:53+03:00
Общество

В России предложили штрафовать тех, кто по ночам мешает спать соседям

Громкая музыка, пение и другой шум с 23:00 до 7:00 может влететь в копеечку
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Люди, которым ночью мешают спать слишком шумные соседи, смогут вызвать полициюЛюди, которым ночью мешают спать слишком шумные соседи, смогут вызвать полициюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России могут начать наказывать рублем любителей громко петь, плясать, смотреть ток-шоу по телевизору, слушать тяжелый рок или играть на пианино по ночам. Людям, которым ночью мешают спать слишком шумные соседи, разрешат вызывать полицию, и правоохранители будут обязаны оперативно реагировать на каждый из таких сигналов.

С инициативой привлекать к ответственности нарушителей ночной тишины и покоя уставших после тяжелого трудового дня граждан выступил Совет Федерации. Совфед от имени российских регионов обратился в комиссию по разработке нового проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) с письмом, в котором предлагается внести в 14-ю главу дополнительное правонарушение, пишет газета «Известия», чья редакция ознакомилась с текстом документа.

Шумное поведение с 23:00 до 7:00 предлагают наказывать штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей. Причем в письме отмечается, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан», кроме связанных с пресечением правонарушений и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, официальными культурно-массовыми мероприятиями и религиозными праздниками.

Издание отмечает, что на сегодняшний день такая норма действует во всех 85 субъектах страны, а в некоторых регионах установлена административная ответственность за шум и в дневное время. Под нарушением тишины обычно подразумеваются крики, игра на музыкальных инструментах, слишком громкий звук телевизоров, магнитофонов и радиоприемников, а также строительные работы. А в Москве, Санкт-Петербурге и Чеченской Республике к таким нарушениям причисляют еще использование пиротехники и неотключение автосигнализации.

Однако чтобы вмешалась полиция, нужно, чтобы регион заключил с ней соответствующее соглашение, но такие договоренности с МВД есть только у 28 российских регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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