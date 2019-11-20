В Берлине убили сына бывшего президента Германии

СЕГОДНЯ 04:37 2019-11-20T05:27:28+03:00

Преступник напал на доктора фон Вайцзеккера во время лекции в клинике

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В Берлине убит доктор Фриц фон Вайцзеккер – 59-летний сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, специалист по внутренним болезням. Он скончался от ножевых ранений, полученных вечером 19 ноября при нападении во время лекции в клинике Schlosspark-Klinik, которой руководил с 2005 года.

Главврач в зале заседаний кафедры психиатрии читал лекцию интересующимся горожанам, когда к нему подошел неизвестный мужчина и ударил ножом. Один из присутствовавших в аудитории попытался вмешаться, помешать злоумышленнику, и тоже получил серьезные ранения. Обоих госпитализировали, только в разные больницы.

Доктора фон Вайцзеккера пытались спасти, однако несмотря на незамедлительные меры по реанимации, усилия коллег не увенчались успехом. Главврач берлинской клиники умер в ночь на среду, передает телеканал RBB.

Преступника задержали и передали полиции люди, пришедшие на лекцию – в зале присутствовали около 20 человек. Ведется расследование. Мотивы нападавшего выясняются.

СПРАВКА «КП»

Немецкий политик от партии Христианско-демократический союз Рихард фон Вайцзеккер занимал пост президента Германии с 1984 по 1994 год. Широкую известность получила его речь в Бундестаге 8 мая 1985 года, посвященная 40-й годовщине капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне. В этом выступлении Рихард фон Вайцзеккер затронул тему искупления, призвал немцев помнить о прошлом и извлекать из него уроки.

ИСТОЧНИК KP.RU