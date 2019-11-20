В Англии стая индеек устроила побег накануне Рождества

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-20T10:06:32+03:00

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В Саффолке, восточной Англии стая индюшек устроила побег до того, как попасть на рождественский стол в качестве угощения. Стаю птиц, которые гуляют по лесу, сняли на камеру телефона очевидцы. Фото и видео разлетелись по Сети.

The Metro пишет, что в стае около 50 птиц. Сначала подумали, что индейки сбежали с птицефабрики. Но в районе Красной ложи, где обнаружили стаю, всего одна крупная птицефабрика и владелец ее уверяет, что у него все птицы на месте, никто из них не сбегал. Так что, возможно, индейки преодолели более длительный путь, чем предполагалось ранее, и сбежали из птицефабрики, которая расположена гораздо дальше.

Общественники предложили не возвращать птиц на фабрику, в случае, если кто-то заявит о пропаже, а предоставить знаменитым уже индейкам свободную территорию для выгула. Нашлись даже те, кто готов был предоставить землю для нового «дома» индюшек.

Блюда из индейки в Англии считаются традиционным угощением рождественского стола. У индюшек есть еще один опасный для жизни праздник - День благодарения, который в этом году празднуют 28 ноября.

Индейки устроили побег перед Рождеством.

ИСТОЧНИК KP.RU