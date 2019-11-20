В военном параде на Красной площади задействуют 20 новых машин
Парады Победы пройдут в 2020 году в 29 российских городах. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
- В них будет задействовано более 155 тысяч человек и около трёх тысяч единиц техники, - приводит его слова «Интерфакс».
Самым масштабным станет парад в Москве. На Красной площади 9 мая 2020 года покажут образцы военной техники, которые до этого еще ни разу не задействовали в праздновании. В общей сложности москвичи и гости столицы увидят 20 боевых машин. Среди них «Армата» и «Курганец-25», зенитные ракеты С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», инженерная система дистанционного минирования, семейство защищённых автомобилей «Тайфун».
Сайт kp.ru подготовил материал о том, как попасть на репетиции Парада Победы и рассказал о самых удобных точках обзора этого масштабного праздника на Красной площади.
Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU