В военном параде на Красной площади задействуют 20 новых машин

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-20T12:26:54+03:00

Ранее эта боевая техника не принимала участие в параде ко Дню Победы

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Парады Победы пройдут в 2020 году в 29 российских городах. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

- В них будет задействовано более 155 тысяч человек и около трёх тысяч единиц техники, - приводит его слова «Интерфакс».

Самым масштабным станет парад в Москве. На Красной площади 9 мая 2020 года покажут образцы военной техники, которые до этого еще ни разу не задействовали в праздновании. В общей сложности москвичи и гости столицы увидят 20 боевых машин. Среди них «Армата» и «Курганец-25», зенитные ракеты С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», инженерная система дистанционного минирования, семейство защищённых автомобилей «Тайфун».

Сайт kp.ru подготовил материал о том, как попасть на репетиции Парада Победы и рассказал о самых удобных точках обзора этого масштабного праздника на Красной площади.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707699" frameborder="0"></iframe> Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU