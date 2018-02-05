2018-02-05T20:39:07+03:00
Здоровье

Врачи-онкологи назвали 6 изменений в состоянии организма, когда нужно обязательно обратиться к врачу

Эксперты Российского общества клинической онкологии призывают пациентов быть внимательнее, чтобы не запустить болезнь
Анна ДОБРЮХА
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Чем раньше поставлен диагноз, тем выше шансы справиться с онкозаболеванием.Чем раньше поставлен диагноз, тем выше шансы справиться с онкозаболеванием.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Каждый год в России заболевают раком около 600 тысяч человек, при этом сегодня среди нас живут около 3,5 миллионов соотечественников, которые успешно борются с болезнью, рассказали эксперты Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), недавно издавшие книгу «Правда о российской онкологии: проблемы и возможные решения». Чем раньше поставлен диагноз, тем выше шансы справиться с онкозаболеванием, и многое здесь в наших руках, подчеркивают врачи-онкологи. Помимо прохождения бесплатной дипансеризации, которая сейчас заточена на раннюю диагностику рака, нужно внимательно следить за своим состоянием и прислушиваться к изменениям в организме, которые могут стать тревожным признаком развития опухоли.

Симптомы, при которых необходимо провериться у врача-онколога. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Симптомы, при которых необходимо провериться у врача-онколога.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Эксперты назвали шесть групп таких симптомов. Подчеркнем: если они есть у вас или у кого-то из близких, это вовсе не значит, что обязательно будет поставлен онкодиагноз. Но провериться, чтобы спать и жить спокойно, нужно обязательно.

1. Появление припухлости, узлов и других новообразований на любых участках тела.

2. Кашель, изменение голоса, осиплость, одышка, не проходящие более 3 недель.

3. Появление крови в мокроте, моче, стуле, в перерыве между менструациями или после менопаузы.

4. Ранки и повреждения на коже и слизистых, которые не заживают более 3 недель.

5. Новые родинки или изменения старых (потемнение, деформация, рост).

6. Нарушения работы кишечника (запоры, диарея) или мочевого пузыря.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Самодисциплина — в первую очередь

Отвечая на вопрос «КП» о том, что поможет уберечься от онкологических заболеваний, академик РАН, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ, практикующий врач-онколог Андрей Каприн рассказал:

- В первую очередь — самодисциплина. Нужно заставить себя вовремя пойти на обследование, не бояться. Не буду скрывать: даже сами врачи немного боятся, когда идут на эти исследования, но зато потом выходишь с хорошим настроением. Это самое первое и главное: вовремя обнаружить и начать лечить.

Берегите себя, своих близких. Подмечайте, не происходит ли изменений в поведении, не пропадает ли аппетит, не появляется ли апатия, слабость — все это может быть связано с онкологическими заболеваниями. Важно как можно скорее попасть на обследования. Потому что большинство маленьких опухолей, на ранних стадиях сегодня лечится успешно у нас в стране.

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