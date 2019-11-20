Ученые: отказ от завтрака ухудшает успеваемость в учебе
Пропуск завтрака негативно влияет на учебу. С таким заявлением выступили ученые из университета Лидса. Специалисты провели исследование с участием студентов и проверили взаимосвязь между их пищевыми привычками и успеваемостью.
В эксперименте ученых приняли участие добровольцы в возрасте 16-18 лет. Специалисты проанализировали состояние школьников и студентов, а так же узнали об их привычках. В результате оказалось, что 29% от общего числа участников предпочитают не завтракать или делают это крайне редко, и именно эти студенты хуже успевают по учебным предметам, чем их сверстники, для которых завтрак является обязательным приемом пищи.
Отмечается, что подростки, которые не любят есть по утрам, получают низкие оценки и хуже усваивают учебный материал.
На основе полученных данных специалисты составили рекомендации. Ученые уверены, что сбалансированный завтрак обеспечивает молодых людей необходимой для умственной деятельности энергией, пишет сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU