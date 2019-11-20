2019-11-20T17:05:11+03:00
Общество

В ГИБДД смогут лишать россиян водительских прав без суда

Законопроект предполагает, что медики будут направлять в инспекцию данные о заболеваниях водителей
Юлия САЛЬНИКОВА
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В ГИБДД хотят получать напрямую из больниц информацию о здоровье водителейВ ГИБДД хотят получать напрямую из больниц информацию о здоровье водителейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Лишать водительского удостоверения без суда – с таким предложением выступили сразу два ведомства МВД и Министерство здравоохранения России. Совместно они разработали поправки к федеральным законам по вопросам медицинского обеспечения безопасности дорожного движения. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Суть предложения в том, чтобы дать возможность ГИБДД напрямую от врачей получать информацию о заболеваниях водителей. Речь о тех заболеваниях, которые могут представлять угрозу водителю и другим участникам дорожного движения. Между ведомствами будет создана единая электронная система, справки, которые получают водители для предоставления в ГИБДД тоже хотят сделать электронными.

После того, как врачи обнаружат у водителя одно из заболеваний, с которым нельзя садиться за руь, пациента пригласят на комиссию врачей. Только после того, как диагноз будет подтвержден, в ГИБДД могут прекратить срок действия его удостоверения. Обращаться в суд для этого будет не нужно.

Законопроект пока не принят. Но может вступить в силу с 1 июля 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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