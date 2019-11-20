Time: Помпео планирует оставить свой пост
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео собрался покинуть Белый дом и избраться в Сенат.
Как сообщает издание Time, Помпео сообщил трём представителям Республиканской партии о намерении в следующем году принять участие в выборах в сенат Соединённых Штатах от штата Канзас.
Источники издания утверждают, что госсекретарь планировал оставаться на своем месте до весны 2020 года, однако пересматривает свои планы. Отмечается, что это может быть связано и с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа, что «наносит Помпео политический ущерб».
Напомним, представители Демократической партии инициировали процедуру импичмента после публикации стенограммы июльского телефонного разговора главы Белого дома и украинского лидера Владимира Зеленского. Демократы заявили, что Трамп выдал президенту Украины требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU