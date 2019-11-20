2019-11-20T21:12:08+03:00
В мире

Time: Помпео планирует оставить свой пост

Госсекретарь США хочет принять участия в выборах в сенат от штата Канзас
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Майк ПомпеоМайк ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео собрался покинуть Белый дом и избраться в Сенат.

Как сообщает издание Time, Помпео сообщил трём представителям Республиканской партии о намерении в следующем году принять участие в выборах в сенат Соединённых Штатах от штата Канзас.

Источники издания утверждают, что госсекретарь планировал оставаться на своем месте до весны 2020 года, однако пересматривает свои планы. Отмечается, что это может быть связано и с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа, что «наносит Помпео политический ущерб».

Напомним, представители Демократической партии инициировали процедуру импичмента после публикации стенограммы июльского телефонного разговора главы Белого дома и украинского лидера Владимира Зеленского. Демократы заявили, что Трамп выдал президенту Украины требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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