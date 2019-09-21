2019-09-21T09:18:47+03:00
Политика

Разведка США обеспокоена разговором Трампа с Зеленским

Спецслужбы не исключают, что американский президент мог сообщить украинскому лидеру информацию, которая «нанесет ущерб интересам» Америки
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп назвал обвинения в свой адрес "политической заказухой"Трамп назвал обвинения в свой адрес "политической заказухой"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские спецслужбы обеспокоены разговором президентов США и Украины. Как сообщает The Washington Post, Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому информацию, которая может «нанести ущерб» интересам сраны. Журналисты сообщили, что речь шла о расследовании по делу вице-президента США Джозефа Байдена. Трамп якобы пригрозил Украине возможной блокировке военной помощи в 250 миллионов рублей в случае, если Киев откажется расследовать деятельность 2016 года Байдена в Украине.

После того, как информация попала в прессу, Трамп был вынужден прокомментировать скандал.

Американский лидер назвал обвинения «смехотворной публикацией» и «политической заказухой».

- Лицо в американской разведке, поднявшее тревогу, действовало по узкопартийным интересам, - приводит слова Трампа «ТАСС».

Ранее сайт kp.ru писал, что глава украинского МИД отрицает давление на Зеленского во время телефонного разговора с Трампом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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