Российский участник детского Евровидения госпитализирован в Польше

СЕГОДНЯ 22:40 2019-11-20T22:40:40+03:00

Денберел Ооржак упал в обморок во время репетиции

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Тринадцатилетний Денберел Ооржак, участник музыкального конкурса «Детское Евровидение-2019» от России, упал в обморок во время репетиции и был госпитализирован в Польше. Об этом сообщили в пресс-службе «Академии Игоря Крутого»

«Денберел упал в обморок во время первой репетиции. Его доставили в местную больницу на реанимобиле. Сейчас он находится под наблюдением врачей», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Молодой российский участник прошел медобследование. Ему рекомендовали покой. На ночь Ооржак остается в больнице под наблюдением врачей.

На данный момент рядом с юным артистом находятся его бабушка и представители российской делегации

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, сирота из Тувы Денберел Ооржак стал настоящим открытием. Он победил на конкурсе «Ты -супер!» на телеканале НТВ и стал лучшим на детской «Новой волне». В сентябре он прошел отбор на детский «Евровидение».

Финал конкурса «Детское Евровидение-2019» состоится в Польше 24 ноября. Россию представит дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака.

ИСТОЧНИК KP.RU