2019-11-21T08:26:08+03:00
Экономика

Чаще всего маткапитал тратят на покупку жилья и погашение ипотеки

А мечтают направлять деньги на приобретение автомобиля
Елена АКИМОВА
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Россияне чаще всего тратят маткапитал на покупку жилья, а хотят направлять на оплату автоРоссияне чаще всего тратят маткапитал на покупку жилья, а хотят направлять на оплату автоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По данным Росстата, в 2018 году материнский капитал получили 697 тысяч человек. Большинство семей направляют средства сертификата на приобретение жилья или погашение ипотечного кредита.

Данная поддержка от государства помогла существенно сократить число тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий: если в 2011 году их было 18,5%, то в 2018-м уже 11,6%.

Большинство респондентов (52%), принявших участие во всероссийском опросе Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей», сообщили, что потратят средства на покупку готового жилья. 19% - возьмут ипотеку, а 13% - будут строить свой дом.

Среди основных сложностей в использовании сертификата выделили высокую стоимость заверения бумаг у нотариуса и ограничение использования, пока старший ребенок не достигнет трехлетнего возраста.

Многие отмечают, что хотели бы расширить список разрешенных нужд, куда можно направлять сертификат. 47% были бы рады сделать ремонт за счет капитала, а 45% респондентов – купить авто.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина отметила, что первоначально приоритет использования сертификата – это удовлетворение нужд матери и ребенка, но в последующем приоритет сместился.

- Сегодня средства хотят тратить на жилье, бытовые нужны, благоустройство дома. Возможности программы ограничены, она не учитывает то, что у каждой семьи свои представления о необходимости использования средств, - комментирует «Известиям» профессор.

Ранее сообщалось, что в 2020 году материнский капитал будет увеличен. Но пока точную сумму в правительстве не называют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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