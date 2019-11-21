Нацпарки России и КНР договорились вместе охранять леопардов и тигров

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-21T09:34:53+03:00

Расположенные близ границ учреждения подписали меморандум о взаимопонимании на три года

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Приморский национальный парк "Земля леопарда" и китайский Северо-Восточный национальный парк амурского тигра и дальневосточного леопарда договорились сотрудничать и вместе охранять редких хищников. Они подписали план действий по взаимодействию на 2019-2021 годы и меморандум и взаимопонимании.

Это особенно важно, учитывая, что оба нацпарка находятся на границе - российский граничит с КНР, а китайский с РФ. Ведь животным не важны ограничения, и они спокойно перемещаются между двумя странами.

Сайт kp.ru писал, что в будущем для удобства обеспечения благоприятных условий их пребывания может быть создан трансграничный резерват "Земля больших кошек", в который войдут территории обоих нацпарков. С таким предложением в июле выступил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Пока же китайская и российская сторона намерены регулярно проводить международные учения природоохранных инспекторов, координацию фотомониторинга, обмен результатами научных исследований и опытом организации биотехнии. Также планируется организация экологических конкурсов, обмен специалистами и школьниками и другие мероприятия по сохранению редких видов кошек.

"Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы все пункты плана выполнялись в полном объеме", - цитирует ТАСС директора "Земли леопарда" Виктора Бадюка.

ИСТОЧНИК KP.RU