2019-11-21T09:34:32+03:00
В мире

В Белом доме рассказали, что посол США при ЕС своими показаниями оправдал Трампа

Гордон Сондланд подтвердил, что американский глава не требовал от президента Украины никаких действий по принципу "услуга за услугу"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Администрации американского президента заявили, что посол США в ЕС Гордон Сондланд своими показаниями в американском Конгрессе в рамках расследования по импичменту полностью оправдал Дональда Трампа.

Сообщается, что Сондланд еще раз подтвердил, что американский глава не требовал от президента Незалежной Владимира Зеленского никаких действий по принципу "услуга за услугу".

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшая база США вошла в зону патрулирования военной полиции России
Волонтеры научат россиян защищаться от мошенников
Нацпарки России и КНР договорились вместе охранять леопардов и тигров
Предпенсионеры выполнили план по переобучению
В Минпромторге сочли нецелесообразным поощрять людей, сдающих батарейки
"У нас нет времени ждать": экс-министр Украины призвала перестать считать Зеленского хорошим
Байден призвал декриминализировать марихуану в США
Чаще всего маткапитал тратят на покупку жилья и погашение ипотеки
Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени
В Испании туристы путем голосования изменили курс круизного лайнера
Байден заявил, что не станет преследовать Трампа в случае победы на выборах в 2020 году
США пригрозили остановить запуск "Северного потока-2"
В Китае 11 рабочих оказались заблокированы в обвалившейся шахте
В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
Французские врачи рассказали о первых признаках алкоголизма
Роналду тайно женился на Джорджине Родригес
В Российских поездах и самолетах появится высокоскоростной интернет
Зеленский намерен потребовать от России отдать оборудование с вернувшихся кораблей
Зеленский пообещал выгнать из Рады депутата, если он был осужден за изнасилование