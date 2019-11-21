В Белом доме рассказали, что посол США при ЕС своими показаниями оправдал Трампа

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-21T09:34:32+03:00

Гордон Сондланд подтвердил, что американский глава не требовал от президента Украины никаких действий по принципу "услуга за услугу"

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В Администрации американского президента заявили, что посол США в ЕС Гордон Сондланд своими показаниями в американском Конгрессе в рамках расследования по импичменту полностью оправдал Дональда Трампа.

Сообщается, что Сондланд еще раз подтвердил, что американский глава не требовал от президента Незалежной Владимира Зеленского никаких действий по принципу "услуга за услугу".

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ИСТОЧНИК KP.RU