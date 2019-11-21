Врачи назвали продукт, помогающий при гипертонии

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-21T12:28:24+03:00

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Международная группа ученых из Чехии и США выяснила, что снизить высокое давление поможет свекла. А точнее, справиться с гипертонией и улучшить самочувствие можно благодаря соку этого овоща.

По словам специалистов, гипертония возникает из-за комплекса различных факторов. В частности, высокое давление может подниматься из-за чрезмерного потребления соли, а свекольный сок поможет предотвратить развитие недуга по этой причине. Целебное действие оказывают нитраты, содержащиеся в свекле.

Эксперты провели эксперимент с участием лабораторных крыс. Чувствительных к соли. Одной группе грызунов давали свекольный сок, а второй — диетический нитрат содержащийся с других продуктах — сельдерее, шпинате, салате.

В результате, оказалось, что и сок, и нитратные добавки являются достаточно эффективными. Однако ученые призывают отказаться от варки овощей, чтобы не уничтожить полезные микроэлементы. А вот дарить их, готовить на пару или растирать в воде — наоборот можно, это будет способствовать лучшему усвоению полезных веществ, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU