2019-11-21T14:05:59+03:00
Экономика

Госдума утвердила федеральный бюджет на ближайшие три года

Доходы в 2020-м составят около 20,38 трлн рублей, расходы - 19,5 трлн
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годыГосдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о федеральном бюджете на ближайшие три года - 2020-й и плановый период 2021—2022. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Согласно документу, доходы казны в будущем году составят 20,38 триллиона рублей, 21,25 трлн — в 2021-м и 22,06 трлн — в 2022-м. Расходы на следующий год прогнозируются на уровне 19,5 трлн рублей. Дальше они будут последовательно расти темпами, опережающими доходы.

Приоритетной сферой остается повышение качества жизни россиян, а потому значительная часть денег (35%) пойдет на образование и медицину. На сайте Госдумы уточняется, что речь идет о 6 трлн 873,9 млрд рублей. Также около 7 трлн рублей планируется потратить на нацпроекты, пишет сайт kp.ru.

Что касается бюджетного профицита, то в 2020 году он составит 876 млрд рублей, а к 2022 году снизится до 295 млрд рублей. ВВП ожидается в размере 112 863 млрд рублей, инфляция 3-4 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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