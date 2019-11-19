Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-19T17:48:04+03:00

В ближайшие три года большую часть федбюджета выделят на нацпроекты: на них планируют потратить около 7 трлн рублей

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Во втором чтении Госдума приняла проект федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021-2022 годов.

При этом, уже известно, что профицит федбюджета в 2020-2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно.

В ближайшие три года приоритетом расходов федбюджета станут национальные проекты. На них будет выделено около 7 трлн рублей.

В Госдуме заявили, что третье чтение проекта бюджета запланировано на четверг, 21 ноября, пишет "ТАСС".

Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей.

При этом доходы федбюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году - до 22,058 трлн рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце октября Госдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2020-2022 годы. Доходы запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU