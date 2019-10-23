Госдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2020-2022 годы

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-23T14:28:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Государственная Дума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2021-2022 годов.

Доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20, 379 триллионов рублей. Через год они должна возрасти до 21,246 триллиона рублей, а в 2022 году составить 22,058 триллиона рублей.

Что касается расходов, на следующий год они должны составить 19,503 триллиона рублей. Последующие два года ожидается та же тенденция роста: в 2021 году - до 20,634 триллионов рублей, в 2022 - до 21,763 триллиона.

Профицит главного финансового документа за три года ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно.

Первый вице-премьер, министр финансов Антона Силуанова, подчеркнул, что бюджет страны не зависит от нефтяной конъюнктуры.

«Мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Устойчивая бюджетная конструкция позволяет выполнять все обязательства, предусмотренные на предстоящую трехлетку», - сказал министр в ходе рассмотрения проекта бюджета в Госдуме.

Большая доля расходов выделена на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность. Отметим, ранее Силуанов заявил об увеличении зарплат бюджетников в 2020 году. Они вырастут на 7%.

ИСТОЧНИК KP.RU