Главархив рассказал о необычных темах исследований москвичей

СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-21T14:12:29+03:00

Жители столицы с января по октябрь сделали более 100 тысяч запросов

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Сотрудники Главархива рассказали, что больше всего интересует москвичей, и какие необычные темы затрагивают в своих исследованиях жители столицы. За 10 месяцев 2019 года в учреждения столичного Главархива поступило более 109 тысяч обращений, еще 32 тысячи пользователей искали интересующую их информацию в читальных залах, запросив для своих изысканий более 170 тысяч дел. Москвичи исследовали документы по самым разным поводам — от установления родства до конструкторских разработок.

- В архивном фонде Москвы хранятся документы органов власти, организаций, предприятий и учреждений столицы, личные собрания, фото-аудио-видео документы. Старейшие источники датируются концом XVIII века, - рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главархива. - К материалам архива обращаются по различным вопросам: от установления родства до изучения документов об истории архитектуры города, его памятниках и знаковых объектов. Москвичи разыскивают в архивных фондах документацию по истории городского транспорта, разработки образцов авиационной техники.

Чаще всего москвичи ищут информацию о своих родственниках, чтобы составить генеалогию семьи. Для этого в архиве запрашивают документы дворянских родов, ревизские сказки, посемейные списки купцов, мещан и цеховых, личные дела преподавателей и студентов московских вузов. Настоящий кладезь сведений российских семьях - метрические книги церквей, а также книги московских мечетей, синагог, лютеранских и католических храмов Московской губернии.

- Одними из специфических видов обращений в архив являются запросы о подтверждении национальности умерших родственников, - рассказали в Главархиве. - Подобные обращения – одни из самых сложных в работе архивистов, так как заявитель знает, как правило только примерное место и годы работы родственника.

В таком случае архивистам приходится пересматривать огромное количество кадровых документов предприятий той отрасли, в которой работал разыскиваемый человек. В советские годы кадровики были обязаны заполнять графу «национальность» в карточке учета работников. Сегодня это практически единственный способ подтвердить национальность родственников.

По словам сотрудников архивного фонда, самостоятельно провести историческое исследование может любой желающий. Для этого достаточно обратиться в читальные залы Главархива Москвы (их адреса есть на сайте мэра Москвы. Этим летом список читальных залов пополнился еще одним: свои двери открыл зал Главархива на улице Профсоюзной, 80.

- Количество посадочных мест увеличилось до 84, а новое программное обеспечение дало возможность для поиска необходимой информации. Уже сегодня пользователи осуществляют поиск интересующих дел по электронным базам данных, - рассказали в пресс-службе Главархива.