2019-11-21T15:03:03+03:00
Происшествия

Дело об убийстве полицейского на станции метро "Курская" передано в суд

Обвиняемый в преступлении Нурлан Муратов полностью признал свою вину
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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44-летний Нурлан Муратов44-летний Нурлан МуратовФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Уголовное дело об убийстве полицейского на станции "Курская" московского метрополитена передано суду. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по городу Юлия Иванова.

Напомним, что преступление было совершено вечером 2 сентября 2018 года. Сотрудник ППС Андрей Райский остановил уроженца Киргизии Нурлана Муратова без документов в столичной подземке. При составлении протокола мужчина попросила в туалет, и правоохранителю пришлось его сопровождать. Через несколько минут мигрант вышел из служебного помещения уже один.

Окровавленное тело Райского обнаружила уборщица. Полицейскому прострелили голову. Следствие установило, что Муратов отнял у сотрудника ППС табельный пистолет и убил. Сайт kp.ru писал, что сам задержанный еще некоторое время отрицал свою причастность к случившемуся, но позже дал признательные показания.

Множественные судебные экспертизы также подтвердили его вину. Муратову вменяется посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, уточняется на сайте СК.

Мигрант, убивший сотрудника полиции на станции Курская : запись с камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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