Дело об убийстве полицейского на станции метро "Курская" передано в суд
Уголовное дело об убийстве полицейского на станции "Курская" московского метрополитена передано суду. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по городу Юлия Иванова.
Напомним, что преступление было совершено вечером 2 сентября 2018 года. Сотрудник ППС Андрей Райский остановил уроженца Киргизии Нурлана Муратова без документов в столичной подземке. При составлении протокола мужчина попросила в туалет, и правоохранителю пришлось его сопровождать. Через несколько минут мигрант вышел из служебного помещения уже один.
Окровавленное тело Райского обнаружила уборщица. Полицейскому прострелили голову. Следствие установило, что Муратов отнял у сотрудника ППС табельный пистолет и убил. Сайт kp.ru писал, что сам задержанный еще некоторое время отрицал свою причастность к случившемуся, но позже дал признательные показания.
Множественные судебные экспертизы также подтвердили его вину. Муратову вменяется посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, уточняется на сайте СК.
Мигрант, убивший сотрудника полиции на станции Курская : запись с камеры видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU