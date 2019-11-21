2019-11-21T17:53:55+03:00
Происшествия

В Новой Москве около МКАД не могут потушить пожар: огонь от одного здания перекинулся на другое

На место вылетел пожарный вертолет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пожар произошел в СНТ "Дары природы"Пожар произошел в СНТ "Дары природы"Фото: Кадр видео
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Около МКАД в Новой Москве в четверг 21 ноября произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в деревянном жилом доме в поселении Мосрентген. Жильцы чудом успели выбежать на улицу, двухэтажный дом сгорел быстро, и огонь перекинулся на кровлю соседнего дома. Соседям погорельцев тоже пришлось спасаться бегством из своего жилища. К моменту, когда к месту прибыли пожарные расчеты, площадь пожара превысила несколько сот квадратных метров.

- Горят перекрытия и кровля на площади 280 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Москве. - К месту пожара для тушения вылетел пожарный вертолёт.

По словам жильцов, все успели выйти из зданий до того, как пламя охватит все комнаты. Пострадавших в этом ЧП нет, но люди опасаются, что огонь по крышам перекинется на другие дома СНТ "Дары природы".

В Новой Москве около МКАД не могут потушить пожар.Первый частный дом в поселке Мосрентген начал гореть в 13:55, площадь пожара 150 кв. м. Хозяева и гости успели выбежать. Дальше площадь выросла до 280 квадратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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