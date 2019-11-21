Ученые выяснили, что алкоголизм - проблема не слабой воли, а мутаций в генах

СЕГОДНЯ 23:21 2019-11-21T23:21:41+03:00

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Ученые нейрофизиологи пришли к выводу, что к алкоголизму и запойному пьянству приводит отнюдь не слабая воля или другие проблемы с характером. Согласно их исследованиям, зависимость и злоупотреблением спиртным связано с появлением мутаций в генах, которые связанны с импульсивным поведением, метаболизмом спиртов и работой центра удовольствия в мозге. Как пишет журнал Science, ученые пришли к такому выводу после ряда экспериментов над грызунами.

- Я надеюсь, что наша работа станет большим прорывом в изучении алкоголизма. Нам впервые удалось найти такую область мозга, активность которой очень точно предсказывает, станет ли мышь алкоголиком за несколько недель до того, как это реально произойдет, - объяснила нейрофизиолог из Института Салка в Ла-Хойе Кей Тай.

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ИСТОЧНИК KP.RU