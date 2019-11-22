В Новой Зеландии разбился легкомоторный самолет
В результате происшествия погиб один человек
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В Новой Зеландии примерно в 20 километрах от города Крайстчерч разбился легкомоторный самолет. Сообщается, что в результате случившегося погиб один человек - пилот. Обломки воздушного судна нашли неподалеку от озера Элсмир.
- Обломки воздушного судна были обнаружены во время поисковых работ. Единственный член экипажа был найден мертвым. Управление гражданской авиации проведет расследование авиакатастрофы, - сообщается на сайте местной полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU