СЕГОДНЯ 07:41 2019-11-22T08:14:43+03:00

Захарова пошутила по поводу "пропажи" унитазов с задержанных украинских кораблей Фото: ТАСС

Ранее командующий ВМС Украины заявил, что с кораблей пропала сантехника, исчезли розетки и плафоны

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о "пропаже" унитазов с задержанных в ноябре 2018 года украинских кораблей.

- Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники? - заявила Захарова.

Напомним, ранее главнокомандующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что якобы с кораблей пропала сантехника, исчезли розетки и плафоны по вине россиян.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что на возвращенных кораблях отсутствует часть оборудования. В связи с этим Киев обратится к Москве с просьбой срочно вернуть недостающую технику, пишет RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне ФСБ показала состояние украинских кораблей перед отправкой из Крыма. Командующий ВМС Украины обвинил россиян в том, что они якобы «угробили» бронекатера и буксир.

ИСТОЧНИК KP.RU