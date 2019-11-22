В США школу построили прямо на кладбище

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-22T10:26:05+03:00

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На территории школы King High School в городе Тампа американского штата Флорида обнаружили массовое захоронение с 145 могилами.

Как сообщает Fox13, власти штата давно искали пропавшее кладбище Риджвуд, где в прошлом веке хоронили жителей местной афроамериканской общины. При поиске захоронений ориентировались на старые карты. О том, что кладбище может находиться на территории учебного заведения сообщали в октябре.

При помощи георадара геофизики обнаружили 145 могил, на которых могут быть захоронены 230 человек, в том числе более 70 детей.

Сообщается, что последний раз похороны на кладбище Риджвуд прошли около 75 лет назад.

На данный момент участь учебного заведения не известна. Однако точно будут сносить школьную сельскохозяйственную мастерскую, которая расположена прямо на вершинах нескольких могил.

Судьбу школы решат судебно-медицинские эксперты и государственные археологи, которые должны исследовать территорию кладбища.

Напомним, летом этого года нефтяники при прокладке новой трубы в Татарстане нашли захоронение времен Золотой Орды.

ИСТОЧНИК KP.RU