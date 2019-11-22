2019-11-22T14:42:45+03:00
Экономика

Валерий Лимаренко обсудил строительство аэропорта на Курилах на «Транспортной неделе-2019»

Новая взлетно-посадочная полоса свяжет остров Шикотан с Сахалином
Ирина СУХАНОВА
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Губернатор Валерий Лимаренко принял участие в форуме «Транспортная неделя» в Москве. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.Губернатор Валерий Лимаренко принял участие в форуме «Транспортная неделя» в Москве. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.
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Вопрос транспортной доступности Курильских островов обсудили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Во время форума «Транспортная неделя» в Москве глава Сахалина рассказал о проекте строительства взлетно-посадочной полосы на острове Шикотан.

– Сейчас Шикотан оторван от Сахалина – из областного центра сюда можно попасть только через Кунашир, - отметил Валерий Лимаренко. - Появление взлетно-посадочной полосы позволит ввести прямой рейс из Южно-Сахалинска. Это не только увеличит объемы пассажирских и грузовых перевозок, но и может решать экстренные задачи – к примеру, из области санитарной авиации.

О том, островитянам нужен аэропорт, который свяжет Шикотан с Сахалином, уже говорилось во время визита Сергея Иванова на Курилы в начале этого года. За это время АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» подписал договор на технико-экономическое обоснование посадочной площадки. В первом квартале 2020 года проектные работы будут завершены.

– Для нашей островной области развитие воздушного сообщения ставится во главу угла, - подчеркнул губернатор. - Необходимо устранять транспортное неравенство, создавать условия, чтобы все сахалинцы и курильчане имели возможность свободно передвигаться по островам и выезжать за пределы родного региона.

В 2019 году по поручению Валерия Лимаренко список авиационных маршрутов был расширен почти в полтора раза: появились новые направления внутри области и за пределами региона. С 27 октября «Аэрофлот» вновь начал продавать доступные для островитян билеты по «плоским тарифам», которые финансируются из областного бюджета.

Связать острова между собой помогут не только воздушные гавани, но и морские. Во время «Транспортной недели» Валерий Лимаренко обсудил с представителями Росморпорта проект развития морских портов Сахалина и Курил. В Санкт-Петербурге сейчас по заказу региона строят два судна ледового класса. Каждое из них будет перевозить 146 пассажиров и 24 контейнера с грузами. Еще два корабля (на 200 пассажиров каждый) строятся на верфи в Комсомольске-на-Амуре.

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