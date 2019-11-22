В Малайзии задержано судно с россиянами и украинцами на борту

СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-22T15:03:18+03:00

Сообщается, что сухогруз нелегально стал на якорь у штата Джохор

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Двадцать три моряка российского и украинского происхождения оказались на борту сухогруза, задержанного Малазийской береговой охраной за незаконную остановку недалеко от штата Джохор.

- Все 23 члена экипажа были задержаны после того, как они не представили никаких доказательств разрешения администрации порта на постановку на якорь. Экипаж - россияне и украинцы в возрасте от 21 до 68 лет, - заявил TheStar Мохд Зульфадли Наян, директор службы береговой охраны по зоне Танджунг.

По законодательству Малайзии, подобное нарушение наказывается штрафом в размере ста тысяч малазийских ринггитов (около 24 000 $) и реальными тюремными сроками для членов экипажа до двух лет.

Ранее на севере Красноярского края было задержано браконьерское судно с крупной партией осетрины и черной икры. Против браконьеров возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации»

ИСТОЧНИК KP.RU