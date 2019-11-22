В аптеках начали продавать лекарства в кредит
Россиянам предлагают покупать лекарства в аптеках в кредит. О новой услуге, которая доступна пока только в одной из фармацевтических сетей, сообщает «Коммерсант». Партнером сети аптек «Самсон-фарма» выступает МТС-банк, через который можно будет оформить займ на покупку препаратов. Закупиться лекарствами в кредит можно на сумму от 3 тысяч рублей. Максимальный кредит, который дадут клиенту в аптеке – 300 тысяч рублей.
- Ставка — 23% годовых, срок кредитования — от трех месяцев до года, - сообщают в издании.
Пока ни в сети аптек, ни в баке-партнере не могут сказать, насколько востребованной будет услуга. По прогнозам специалистов "Самсон-фармы" лекарства в кредит принесут порядка 10 процентов дополнительной выручки в 2020 году. Пока услуга доступна только в нескольких аптеках сети, но планируется увеличить число точек, где можно буде оформить займ на лекарства.
Ранее сайт kp.ru писал о том, какие товары и услуги не покупать в кредит.
ИСТОЧНИК KP.RU