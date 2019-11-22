2019-11-22T15:40:34+03:00
В мире

Умерла актриса из сериала «Теория Большого взрыва»

Джейн Гэлловэй Хейтц скончалась на 79 году жизни
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актриса снялась в серии, где Шелдон пытается завести рузейАктриса снялась в серии, где Шелдон пытается завести рузейФото: Кадр видео
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Умерла актриса из сериала «Теория Большого взрыва» Джейн Гэлловэй Хейтц. Как сообщает издание The Metro, ей было 78 лет. Поклонники сериала запомнили актрису по серии «Шелдон заводит друзей», где главный герой пытается познакомиться и подружиться с людьми, стоящими в очереди на кассу книжного магазина. Хейтц играет даму, к которой подошел Шелдон.

О причинах смерти актрисы ее близкие сообщать не стали. Семья актрисы попросила перечислить пожертвования в фонд Американской кардиологической ассоциации или Американской диабетической ассоциации.

У актрисы осталась взрослая дочь и трое внуков. До того, как стать актрисой, она работала кастинговым агентом и помогала другим начинающим актерам заполучить роли в кино и сериалах.

Актриса снималась в сериалах "Побег", "Лузеры", "Скорая помощь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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