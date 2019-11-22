2019-11-22T15:55:52+03:00
Политика

ФСБ возобновила дело украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Адвокат обвиняемых заявил, что ознакомление защиты с материалами приостановлено [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ФСБ возобновила дело по делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливеФСБ возобновила дело по делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливеФото: REUTERS
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Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Ознакомление защиты с материалами приостановлено. Об этом сообщил адвокат обвиняемых Николай Полозов.

"Возобновлены следственные действия в связи с передачей военных кораблей Украине, ознакомление защитой с материалами дела приостановлены", - передает ТАСС слова адвоката.

Полозов заявил, что после завершения следствия защита снова притупит к ознакомлению с материалами дела. По его словам, в отдельный том будут собраны данные, которые появятся в ходе расследования.

Напомним, год назад три военных корабля Украины были задержаны в Керченском проливе после того, как незаконно пересекли границу России, а моряки не подчинились требованиям российских погранслужб.

Как писал сайт kp.ru, все задержанные суда были возвращены Украине и 20 ноября прибыли в украинский порт Очакова, Николаевская области. Суда встречал лидер назалежной Владимир Зеленский. Украинские моряки были переданы Украине в ходе процедуры взаимного обмена задержанными между странами 7 сентября.

Задержанные в Керченском проливе корабли прибывают в Очаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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