Звезда «Бойцовского клуба» Эдвард Нортон рассказал, как спас Ди Каприо

СЕГОДНЯ 17:09 2019-11-22T17:12:15+03:00

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Голливудский актер и режиссер Эдвард Нортон рассказал историю спасения Леонардо Ди Каприо на Галапагосских островах. Это был 2010 год. Ди Каприо и Нортон оба принимали участие в съемках киноленты, а свободное время проводили, плавая с аквалангами. У Нортона в этом деле оказался большой опыт – он ныряет с 16 лет и потому без проблем может оценить, когда дайверу опасно находиться под водой и пора выбираться на берег.

- Мы занимались подводным плаванием с океанологом Сильвией Эрл. Когда под нами пропыла стая пятнистых скатов, Ди Каприо прыгнул в воду за ними с моим фотоаппаратом, с которым я занимался подводной съемкой с 16 лет, - рассказал звезда «Бойцовского клуба», запись интервью опубликовало издание Mirror.

Ди Каприо погружался все ниже и ниже, тогда Нортон понял, что у него вот-вот закончится кислород в баллоне и прыгнул за ним. Когда он добрался до звезды «Титаника», оказалось, что был прав – воздуха в устройстве почти не оставалось. Нортон благополучно доставил приятеля на берег.

Нортон признался журналистом, что в СМИ эту историю сильно "приукрасили". Будто он вытащил Ди Каприо из воды, когда тот уже потерял сознание. На самом деле актер самостоятельно доплыл до берега, но вовремя оказанная помощь коллеги действительно спасла ему жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU