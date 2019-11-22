2019-11-22T17:48:51+03:00
Общество

В Минкультуры хотят отслеживать просмотры фильмов и сериалов в онлайн кинотеатрах

Данные о каждом просмотре владелец такого кинотеатра должен будет передавать в Единую федеральную систему
Юлия САЛЬНИКОВА
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Онлайн-кинотеатра могут подключить к единой системе учетаОнлайн-кинотеатра могут подключить к единой системе учетаФото: Иван ВИСЛОВ
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За работой онлайн-кинотеатров может начать следить Минкультуры РФ. В ведомстве разработали законопроект, согласно которому интернет-кинотеатры должны предоставлять отчетность о количестве просмотров кино и сериалов. Правда, для того, чтобы начать считать, онлайн-ресурсы должны будут закупить необходимое оборудование, способное определять, сколько человек просмотрели ту или иную серию ситкома или фильм. Законопроект поступил на рассмотрение в Правительство.

- Сведения об онлайн-кинотеатрах, информация о просмотрах фильмов в которых передается владельцем онлайн-кинотеатра в единую информационную систему, включаются оператором системы в Реестр онлайн-кинотеатров, - приводит текст документа ТАСС.

Ранее глава министерства культуры Владимир Мединский допустил, что в новогодние праздники некоторые зарубежные фильмы отодвинут, если они будут пересекаться по тематике с российскими. Таким образом в ведомстве хотят избежать ситуации, когда все премьеры приходятся на один день и у зрителя нет возможности посмотреть их все.

ИСТОЧНИК KP.RU

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