2019-11-21T17:41:05+03:00
Общество

Мединский допустил, что в новогодние праздники иностранные фильмы отодвинут ради российских

Глава минкультуры сообщил, что возможно будут «раздвигать по времени однотипные фильмы»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир МединскийВладимир МединскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В министерстве культуры сообщили, что во время новогодних каникул на экраны выходит много новинок российского кино. В ведомстве надеются, что фильмы привлекут немало зрителей. Министр Владимир Мединский сообщил, что обычно искусственно иностранные фильмы для показа российских не сдвигали, такого он не помнит, но если зарубежные картины будут мешать российским, то «раздвигать по времени релизы» будут. Это касается «однотипных фильмов».

- В интересах дела и зрителей - чтобы люди могли посмотреть и тот, и другой фильм, - объяснил Владимир Мединский. Его слова приводит «Интерфакс». -Какая разница: один на неделю позже, другой на неделю раньше выйдет. А когда все выходит в один день, зритель лишается возможности увидеть часть хороших фильмов.

Министр назвал фильмы, премьеру которых сам ждет с нетерпением. Среди таких фильмов - "Союз спасения" блокбастер с колоссальным для российского кино бюджетом. Это история о трагической судьбе декабристов.

- Затем жду, что получится у Федора Бондарчука с продолжением фильма "Притяжение", который теперь про вторжение инопланетян на землю.

Союз спасения - трейлер фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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