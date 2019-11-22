В чувашском селе Шихазаны открыли инновационный Дом культуры

СЕГОДНЯ 17:48 2019-11-22T17:48:47+03:00

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У жителей села Шихазаны Канашского района Чувашии сегодняшний будний день превратился в праздник: 22 ноября здесь открылся новый Дом культуры. Двухэтажный культурно-досуговый центр станет настоящим местом притяжения для сельчан: в центре оборудован зрительный зал на 300 мест и просторные кабинеты для кружковой работы и репетиций. Поздравить жителей в Шихазаны приехал глава Чувашии Михаил Игнатьев. По его словам, новый центр стал самым современным в регионе.

- Мы открываем самый современный, инновационный Дом культуры в республике. Хочу доложить, что мы запланировали строительство в сельской местности двадцати пяти учреждений культуры. Это на первом этапе. На втором этапе – еще 25 культурно-досуговых учреждений построим, - рассказал Михаил Игнатьев. - Кроме этого, мы оснащаем уже действующие учреждения культуры современным свето-музыкальным оборудованием, капитально ремонтируем, обустраиваем прилегающую территорию.

Возводить новый Дом культуры в селе начали в 2018 году. На его строительство из республиканского бюджета было выделено 55 млн рублей. Это настоящий многофункциональный центр площадью в тысячу квадратных метров, где будут проходить праздники, концерты, выступления местных творческих коллективов и образовательные лекции. Под крышей Дома культуры разместятся народный театр, хор ветеранов, народный хор работников культуры, ВИА «Асам», фольклорный коллектив «Шевле» и другие творческие коллективы района. Первый концерт артисты дали прямо в день открытия, порадовав гостей праздника своим искусством.

После открытия нового Дома культуры в Канашском районе будут обновлены уже действующие досуговые центры. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в сентябре 2019 года подписал указ о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики. Благодаря дополнительному финансированию в Канашском районе отремонтируют восемь сельских Домов культуры. Еще три досуговых центра и 18 библиотек оснастят новой мебелью и необходимым оборудованием.