2019-11-22T20:42:13+03:00
В мире

The Telegraph: Абрамович передумал продавать «Челси»

Английским футбольным клубом бизнесмен владеет с 2003 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Роман АбрамовичРоман АбрамовичФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Роман Абрамович передумал продавать футбольный клуб «Челси». Издание The Telegraph со ссылкой на собственный источник сообщает, что российский бизнесмен не рассматривает варианты продажи лондонского клуба. На его решение вероятно повлияло удачное выступление команды – в турнирной таблице «Челси» на третьем месте. Кроме того, за почти полтора года Абрамовичу не поступало ни одного серьезного предложения от потенциального покупателя.

предприниматель приобрел английский футбольный клуб в 2003 году, за это время он сменил больше 10 тренеров команды. Сейчас "Челси" тренирует Фрэнк Лэмпарда. Предыдущего тренера Маурицио Сарри владелец клуба отправил в отставку после "исторического поражения". "Манчестер Сити" разгромили "Челси " со счетом 6:0.

В 2018 году СМИ писали, что нашелся потенциальный покупатель на футбольный клуб, имя якобы мог стать американский предприниматель, соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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