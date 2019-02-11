2019-02-11T18:38:24+03:00
Спорт

Абрамович может уволить 13-го тренера «Челси»

Поражение 0:6 стало самым крупным за последние 28 лет истории его клуба
Алексей ИВАНОВ
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Роман Абрамович не раз говорил тренерам "Челси": "Прощай!"Роман Абрамович не раз говорил тренерам "Челси": "Прощай!"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может быть отправлен в отставку после исторического поражения - 0:6 от «Манчестер Сити». Это самый большой разгром «синих» за последние 28 лет, и самый крупный проигрыш за то время, что английским клубом владеет Роман Абрамович. Если Сарри уволят, команду до конца сезона возглавит Джанфранко Дзола - некогда культовый игрок «Челси».

Абрамович любит увольнять тренеров. Он купил «Челси» в 2003 году, и с тех пор в команде сменилось 13 наставников. И только два из них - Жозе Моуринью и Гус Хиддинк - возвращались на свои посты. Бывший банковский служащий Маурицио Сарри возглавил команду только перед этим сезоном. Но дела у него не идут: похоже, игрокам не нравится тренер, отсюда и поражения, и текущее 6-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Маурицио Сарри очень скоро может покинуть "Челси". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Маурицио Сарри очень скоро может покинуть "Челси".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но Роману Абрамовичу может сейчас и не до «Челси». Как известно, ему в прошлом году у него были проблемы с британской визой, и разъяренный этим миллиардер был намерен продать английский клуб, который он сам же сделал одним из самых известных в мире. Заодно Абрамович заморозил планы по реконструкции стадиона. И вообще какой смысл вкладываться в команду, если ты можешь быть в Великобритании не более 180 дней в году, то есть посетить не более половины ее матчей? В какой-то момент английская пресса называла даже сумму возможной продажи, оценивая «Челси» в 3 млрд фунтов.

Но в последние месяцы эти разговоры утихли. Тем более после того, как «Челси» опубликовал данные за прошлый, не самый успешный в спортивном плане, год. Оказалось, что даже не занимая призовые места, клуб установил ряд финансовых рекордов: доход «Челси» составит 443 млн. фунтов, прибыл до вычета налогов выросла до 67 млн! То есть бизнес у команды Абрамовича идет неплохо, а вот с самим футболом напряженка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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