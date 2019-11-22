Аргентина отзывает послов из 13 стран
Дипломатам нужно вернуться на родину 9 декабря
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Аргентинское правительство во главе с Маурисио Макри приняло решение отозвать 17 дипломатических представителей страны. Отмечается, что они были назначены политическим решением, но никак не являются карьерными дипломатами.
В указе говорится, что диппредставители должны уйти в отставку до 10 декабря, когда истекут полномочия действующего президента Аргентины, а вернуться на родину им нужно днем ранее.
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ИСТОЧНИК KP.RU