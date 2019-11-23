Мороз в Москве третью ночь ставит рекорды
К 8:00 субботы температура воздуха в районе главной метеостанции ВДНХ опустилась до минус 11 градусов.
Морозы в Москве бьют температурные рекорды вот уже третьи сутки. В ночь на 21 ноября холод в столице достиг минус 8,5 градусов, а на 22 - минус 10,7 градусов. Такие морозы можно назвать декабрьскими. По сообщениям синоптиков минимальной климатической нормой для декабря станет минус 8,6 градусов.
Самая холодная погода 23 ноября в истории метеонаблюдений была зафиксирована в 1902 году. В этот день в Москве температура достигла 19,2 градусов холода.
Сухая и морозная погода останется в Москве до середины будущей недели.
В начале недели на сайте kp.ru был опубликован прогноз на текущую неделю, предрекающий морозную неделю без осадков, но с сильным ветром.
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Радио "Комсомольская правда" о мощном антициклоне, который и определил погоду и необычно высоком атмосферном давлении на ближайшие дни.
ИСТОЧНИК KP.RU