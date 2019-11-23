2019-11-23T12:15:58+03:00
Общество

Мороз в Москве третью ночь ставит рекорды

Прошедшая ночь стала самой холодной для этой осени
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ноябрьские морозы в Москве бьют температурные рекорды вот уже третьи сутки.Ноябрьские морозы в Москве бьют температурные рекорды вот уже третьи сутки.Фото: Евгения ГУСЕВА
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К 8:00 субботы температура воздуха в районе главной метеостанции ВДНХ опустилась до минус 11 градусов.

Морозы в Москве бьют температурные рекорды вот уже третьи сутки. В ночь на 21 ноября холод в столице достиг минус 8,5 градусов, а на 22 - минус 10,7 градусов. Такие морозы можно назвать декабрьскими. По сообщениям синоптиков минимальной климатической нормой для декабря станет минус 8,6 градусов.

Самая холодная погода 23 ноября в истории метеонаблюдений была зафиксирована в 1902 году. В этот день в Москве температура достигла 19,2 градусов холода.

Сухая и морозная погода останется в Москве до середины будущей недели.

В начале недели на сайте kp.ru был опубликован прогноз на текущую неделю, предрекающий морозную неделю без осадков, но с сильным ветром.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Радио "Комсомольская правда" о мощном антициклоне, который и определил погоду и необычно высоком атмосферном давлении на ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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