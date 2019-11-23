Содержание нефтепродуктов в районе крушения танкера в Одессе превысило норму в 157 раз
Содержание нефтепродуктов в районе крушения танкера Delfi у берегов Одессы превышает норму в 157 раз. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.
«Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз», - написал он на своей странице в Facebook.
Фирсов заявил, что на месте аварии и в зоне загрязнения работают специалисты, однако борьбу с последствиями аварии осложняет шторм. По его словам, ситуация не является критической, однако он рекомендовал отказаться от купания в море.
Он также сообщил, что владелец танкер «Фактор групп лимитед» зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы.
По данным одесского издания «Думская», судно использовали для контрабанды нефтепродуктов.
Как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 22 ноября танкер Delfi сел на мель возле Одессы из-за сильного шторма. Экипаж судна эвакуировали.
Под Одессой терпит бедствие танкер под молдавским флагом."Думская".
ИСТОЧНИК KP.RU