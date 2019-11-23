Разлив нефти у побережья Бразилии достиг пляжей Рио-де-Жанейро

СЕГОДНЯ 22:26 2019-11-23T22:26:17+03:00

Всего загрязнены 120 населенных пунктов на территории 11 штатов страны

Изменить размер текста: A A

ВМС Бразилии обнаружили нефтяные загрязнения на пляже города Сан-Жуан-да-Барра в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает газета Globo, в Институте морских исследований имени адмирала Паулу Морейры пришли к выводу, что источником загрязнения стал разлив 6000 тонн нефти на северо-востоке бразильского побережья в конце августа - начале сентября этого года.

По последним данным Бразильского института по защите окружающей среды, загрязнены 724 пляжа в 120 населенных пунктов на территории 11 штатов в северо-восточной и юго-восточной части страны.

К ликвидации последствий ЧП привлечены 6,5 тысячи военнослужащих, которые также проводят мониторинг экологической обстановки. Вместе с волонтерами они смогли очистить пляжи от 4000 тонн нефти.

В Бразильском институте уточняют, что в открытом море нет возможности обнаруживать нефтяные пятна, поэтому приходится ждать, когда нефть достигнет берегов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце октября волонтеры продолжали ликвидировать последствия разлива нефти на побережье Бразилии. Тогда загрязнение было обнаружено на территории 200 пляжей и 12 природоохранных зон.

ИСТОЧНИК KP.RU