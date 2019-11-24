В Нью-Йорке тайны усыновления больше не существует

СЕГОДНЯ 07:18 2019-11-24T07:18:39+03:00

Законодатели мотивировали принятие нового документа чаяниями о здоровье сограждан, которые в свое время были усыновлены или удочерены. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал закон, согласно которому совершеннолетние приемные дети, их прямые потомки или законные представители теперь смогут получить копию свидетельства о рождении, в котором указаны имена их биологических родителей.

До этого тайна усыновления в этом штате, равно как и на всей территории США, охранялась законом.

Законодатели мотивировали принятие подобного документа чаяниями о здоровье сограждан, которые в свое время были усыновлены или удочерены. Теперь же приемные дети, лостигнув 18-летнего возраста, смогут не только навести справки о своих биологических родителях, но и получить информацию о состоянии их здоровья, имеющихся у них наследственных и генетических заболеваниях. Это, по мнению властей, поможет предупредить рост заболеваемости населения и профилактику ряда тяжелых заболеваний.

Отдельным параграфом прописано право законного представителя уже умершего усыновленного запросить подобного рода информацию. Власти объясняют это тем, что потомки усыновленного также могут находиться в зоне риска, в которой врачам необходимо знать о генетической предрасположенности пациента к тому или иному заболеванию, но несложно предположить, что подобного рода документ предоставляет широкие возможности для адвокатов, специализирующихся на т.н. врачебных ошибках. Проще говоря, теперь будет легко засудить врача или клинику, которые своевременно не поинтересовались – был ли пациент в свое время усыновлен, и, соответственно, назначили ему неверный курс лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU