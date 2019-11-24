Диетолог рассказала, как сделать завтрак полезным

СЕГОДНЯ 21:46 2019-11-24T21:46:25+03:00

Специалист назвала худшие и лучшие продукты для первого приема пищи за день

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Гранола или хлопья без сахара с добавлением греческого йогурта, небольшого количества меда и ягод сделают завтрак наиболее полезным. Об этом сообщила австралийский диетолог Сьюзи Барелл.

Кроме того, для первого приема пищи специалист посоветовала тосты с яичницей, овощами и беконом, который будет полезнее при употреблении с цельнозерновым хлебом, так как в нем содержится много жира.

По словам Барелл, пита является «худшим, что можно выбрать» для завтрака. Она пояснила, что этот продукт содержит много глюкозы. Также диетолог советовала отказаться от сладких хрустящих хлопьев. «В них очень мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго. А дети, завтракая хлопьями, привыкают есть сладкое по утрам», - пояснила специалист.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Роскачестве рассказали о правильном завтраке для школьника и объяснили, почему не стоит злоупотреблять сухими готовыми завтраками с утра.

ИСТОЧНИК KP.RU