Пушков ответил на заявления Поклонской о Ротару

СЕГОДНЯ 22:31 2019-11-24T22:31:37+03:00

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Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков ответил депутату Госдумы России Наталье Поклонской, которая поддержала украинскую певицу Софию Ротару на фоне скандала с выступлением на российской сцене.

Как сообщал kp.ru, ранее депутат назвала гастроли украинских артистов в Россию отличным шагом для нормализации отношений между странами. Поклонская заявила, что София Ротару, Лайма Вайкуле, Нино Катамадзе и «любой другой человек имеет право на любое мнение» в отношении российской политики, в том числе и о Крыме. По ее словам, в случае несогласия с позицией артиста, его можно пригласить на чашку кофе и, «возможно, попробовать переубедить».

В свою очередь Пушков напомнил слова Катамадзе, которая заявил, что «Россия – оккупант».

«Кто считает, что после этого ее следует приглашать петь в России и готов пригласить ее на чашечку кофе, - лайк. Кто против – ретвит», - написал парламентарий в своем Twitter.

Напомним, после заявления Ротару о ее желании приехать и выступить в России в Совфеде заявили, что некоторые иностранные артисты позволяют себе критику в адрес страны, но «когда нужно заработать, едут в Россию».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745735" frameborder="0"></iframe> София Ротару возвращается в Россию.Решение 72-летней певицы выступить на «Песне года» вызвало жаркие споры

ИСТОЧНИК KP.RU