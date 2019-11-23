2019-11-23T04:56:42+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали планы Ротару на выступление в России

По мнению Рязановского, у Минкультуры должен быть инструмент воздействия, но не "черный список"
Мария ИГНАТЬЕВА
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Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал планы Софии Ротару выступить на российской сцене в качестве хэдлайнера музыкального фестиваля. Певица в прошлом году отменила свое участие в программе "Песня года" из-за ситуации на Украине, хотя с 1973 годы выступала в шоу.

- Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в России грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России, - сказал Рязанский в интервью для РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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