Специалисты выяснили, сколько денег россияне хранят на банковских вкладах

СЕГОДНЯ 05:28 2019-11-25T05:44:52+03:00

Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека Фото: Александр ГЛУЗ

В среднем на одного человека в России приходится 200 тысяч рублей депозитов

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Размер банковских депозитов обычных граждан России постепенно растет, и с 1 октября прошлого года по 1 октября нынешнего, по данным Центробанка, сбережения населения увеличились на 2,4 триллиона рублей – то есть, на 9%. В среднем среднестатистический россиянин хранит в банке примерно 200 тысяч рублей, но в разных регионах страны и ситуация разная.

Как выяснили специалисты, самые богатые люди живут в столицах – средний размер банковского вклада в Москве составляет свыше 800 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге более 420 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров по размеру банковских вкладов жители Магаданской области, на каждого из которых приходится в среднем без малого 318 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU