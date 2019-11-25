Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым

СЕГОДНЯ 07:57 2019-11-25T08:13:41+03:00

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Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым. Он сравнил ситуацию на полуострове с большой всесоюзной стройкой времен СССР. Ведь всего за пять лет в Крыму было построено множество объектов инфраструктуры, детские сады, школы, электростанции.

Теперь полуостров не только сам себя обеспечивает, но и экспортирует электричество в другие регионы России. Украинцы просто не могут вообразить себе масштабы и скорость этого процесса, считает Волга.

"Крым превратится в жемчужину", - сказал экс-депутат в ходе интервью на канале YouTube.

При этом он добавил, что не верит в признание полуострова российским другими государствами, но вот блокада - экономическая и политическая - будет снята.

Сайт kp.ru писал, что Волга еще в 2017 году должен был приехать в Крым вместе с европейскими депутатами, однако, как предположили в СМИ, побоялся. Однажды он уже едва не оказался в тюрьме, но был освобожден досрочно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697201" frameborder="0"></iframe> Мальчик - Крымская весна.Все видели это фото - «вежливый человек» передает юному крымчанину рыжего кота. Мы нашли мальчика, случайно ставшего символом Крымской весны.

ИСТОЧНИК KP.RU