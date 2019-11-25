2019-11-25T10:02:40+03:00
Звезды

Тейлор Свифт побила рекорд количества премий Майкла Джексона на American Music Awards

В этом году певица забрала шесть наград, включая главную номинацию
Ася КУЗНЕЦОВА
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Певица Тейлор СвифтПевица Тейлор СвифтФото: REUTERS
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Американская кантри-поп певица Тейлор Свифт получила шесть наград на прошедшей в воскресенье музыкальной премии American Music Awards (AMAs). Получив в итоге 29 статуэток за свою карьеру, исполнительница побила рекорд Майкла Джексона, собравшего 24 приза за жизнь.

Свифт получила главную награду American Music Awards - исполнитель года. Остальные пять были присуждены ей в номинациях "видео года", "поп/рок-певец", "поп/рок-альбом" и "современный взрослый исполнитель", а также почётное звание артиста десятилетия - отмечает Reuters.

- Всё, что важно для меня, это те воспоминания, которые я получила с вами, ребята, с вами, фанаты, за все эти годы - обратилась к залу Тейлор Свифт на церемонии в Лос-Анджелесе во время исполнения попурри из её старых композиций.

29 августа 2019 Майклу Джексону исполнилось бы 60 лет. К этой дате kp.ru опубликовал материал о карьере и травмах короля поп-музыки.

Также в августе Свифт получила главную премию MTV Video Music Awards за клип на песню "You Need To Calm Down".

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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