Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт

В США прошла 36-ая церемония вручения наград ежегодной премии музыкального телеканала MTV Video Music Awards 2019.

Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down. Ролик также был удостоен награды Video for Good.

Taylor Swift - You Need To Calm Down.

Кроме Тейлор Свифт за главный приз боролись британский рэпер 21 Savage c клипом на песню A Lot, певица Билли Айлиш с видео на песню Bad Guy, группа Jonas Brothers с клипом Sucker, рэпер Lil Nas X с Old Town Road и певица Ариана Гранде с Thank U, Next.

Кроме того, премией «Песня года» был удостоен рэпер Lil Nas X за клип на песню Old Town Road. А самым «Напористым артистом года» стала 17-летняя Билли Айлиш.

Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus.

Ведущим церемонии с этом году стал комик Себастьян Манискалко.

Напомним, в прошлом году статуэтку за лучшее «Видео года» вручили певице Камила Кабельо с видеоклипом на песню Havana.