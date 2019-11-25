Названа средняя цена искусственной елки

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-25T11:28:25+03:00

Искусственная елка в 2019 году в среднем стоит 2464 рубля Фото: Влад КОМЯКОВ

Пока за новогоднюю красавицу просят на 30 процентов меньше, чем годом ранее

Изменить размер текста: A A

Стало известно сколько в среднем стоит искусственная новогодняя елка. По данным на 21 ноября 2019 года за пластиковую красавицу платили по 2464 рубля. Такие цифры озвучил оператор фискальных данных «Такском».

Стоит отметить, что средний ценник снизился на 30%, все чаще покупатели отдают предпочтение моделям подешевле. Выбор в пользу экономии делают 38% россиян.

А вот ценник новогодних игрушек вырос на 2 процента, вместе с тем продажи подскочили на целых 28 пунктов. Средняя цена за елочное украшение составляет 213 рублей.

Все чаще популярностью пользуются шары и другие фигуры, а вот продажи дождика упали на 10%. Похожая тенденция коснулась гирлянд, падение спроса на 5%.

Что касается ценового выражения, то за мишуру придется заплатить в среднем 48 рублей, а гирлянды обойдутся на 12% дороже, чем годом ранее – 308 рублей.

В целом же дороже всего елка выходит для жителей Москвы, Нижнего Новгорода и Волгограда, пишет News.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU